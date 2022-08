Un prahovean de 43 de ani a fost arestat pentru trafic de cocaina

Politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti, impreuna cu procurorii DIICOT, au efectuat trei perchezitii in judetul Prahova. Ancheta vizeaza o persoana banuita de trafic de droguri de mare risc, in forma continuata.Din cercetari a reiesit ca, incepand cu luna mai 2022, un barbat, in varsta de 43 de ani, ar fi comercializat diferite cantitati de cocaina consumatorilor din judetul Prahova.In urma descinderilor domiciliare, politistii au descoperit si ... citeste toata stirea