Un proiect initiat de Complexul "Curtea Domneasca" Targoviste, printre castigatoarele competitiei organizate de UEFISCDI

Complexul National Muzeal "Curtea Domneasca" Targoviste, institutie de cultura care functioneaza sub autoritatea Consiliului Judetean Dambovita, a castigat recent un proiect finantat de Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), institutie publica aflata in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii, in cadrul competitiei Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE), Programul 1 - Dezvoltarea ... citeste toata stirea