Un sofer baut a intrat cu masina in gardul unei case din Targoviste. O camera de supravegere a surprins momentul VIDEO

Un sofer baut, in varsta de 62 de ani, a intrat cu masina in gardul unei case din Targoviste. Din fericire, nimeni nu a fost ranit, dar soferul va trebui sa raspunda pentru fapta sa. O camera de supravegere a surprins momentul. Accidentul a avut loc, luni, pe Calea Domneasca, din Targoviste. Barbatul de 62 de ani era singur in masina si, cel mai probabil, a pierdut controlul volanului, a patruns pe trotuar si a izbit violent gardul unei case. In imagini se vede cum soferul intra cu viteza ... citeste toata stirea