Un sofer de 73 de ani, baut, s-a rasturnat cu masina. Ce alcoolemie avea VIDEO

Un sofer de 73 de ani din Dambovita a scapat cu viata dupa ce s-a izbit de un cap de pod si s-a rasturnat cu masina. Barbatul consumase alcool si, din fericire, se afla singur in masina si nu a suferit rani grave. Accidentul s-a petrecut pe DN 7, in dreptul localitatii Baldana din Dambovita. Masina s-a izbit de un cap de pod si s-a rasturnat. Soferul consumase alcool si, din fericire, se afla singur in masina si nu a suferit rani grave. Etilotestul a indicat o valoare mai mare de 0,50 alcool ... citeste toata stirea