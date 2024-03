Un tanar targovistean a furat rucsacul unei femei si a incercat sa scoata bani de pe cardul acesteia

*Banuit de savarsirea infractiunilor de talharie calificata, efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos si accesul la un sistem informatic, cercetat de politistii de la investigatii criminale*La data de 21 martie a.c., politistii din cadrul Politiei Municipiului Targoviste au fost sesizati de catre o femeie cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in scara unui bloc, o persoana necunoscuta i-ar fi sustras rucsacul in care avea mai multe bunuri.In urma investigatiilor efectuate, ... citește toată știrea