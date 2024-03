Un targovistean, hot de buzunare! A furat in 3 zile peste 7000 lei!

*Banuit de furt din buzunare, retinut pentru 24 de ore*Politistii din cadrul Politiei Municipiului Targoviste - Biroul Investigatii Criminale, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviste, au documentat activitatea infractionala a unui barbat de 47 de ani, din Targoviste. La data de 13 martie a.c., acesta a fost retinut pentru 24 de ore, fiind cercetat in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de furt. Din investigatiile ... citește toată știrea