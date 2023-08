Uite ca introducerea in circulatie, pe caile ferate romanesti, a unor automotoare care sa fie alimentate pe baza de pile pe baza de hidrogen nu a reprezentat o poveste de anticipatie politico-economica!Ionut Savoiu (PSD Dambovita), secretar de stat in Ministerul Transporturilor, ne anunta ca urmeaza sa fie achizitionate astfel de trenuri care vor deservi populatia din mai multe zone, inclusiv pe ruta Bucuresti-Titu-Targoviste. Una dintre aceste garnituri moderne, cu 160 de locuri, va intra in ... citeste toata stirea