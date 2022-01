Unde nu-i cap, vai de picioare. Au jucat fotbal cu tomberoanele de gunoi, dar Politia a vazut totul VIDEO

O distractie stupida le-a adus amenzi consistente unor tineri din Gasti. Acetia au fost surprinsi de camerele de supraveghere din oras cand loveau cu picioarele tomberoanele de gunoi si le lasau in mijlocul strazii. Primaria Gaesti a infiintat, recent, un dispecerat complex de supraveghere video in oras si, astfel, i-a surprins pe tinerii derbedei cand loveau cu picioarele tomberoanele de gunoi, mutandu-le in mijlocul strazii. Tinerii se pare ca au vrut sa se distreze, insa distractia a devenit ... citeste toata stirea