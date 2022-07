Unde pot fi admirate cele mai cunoscute opere ale lui Leonardo Da Vinci?

In cazul in care te intrebi unde poti sa vezi cele mai cunoscute opere de arta realizate de Leonardo Da Vinci, iata locul in care poti admira patru dintre ele.1. Mona Lisa - Este fara niciun dubiu cel mai cunoscut tablou realizat de Da Vinci vreodata. Ea poate fi admirata la Muzeul Luvru din Paris si pentru ceva timp a fost motiv de disputa intre italieni si francezi. Cum a ajuns sa fie amplasata intr-un muzeu din Franta? Da Vinci a fost foarte atasat de acest tablou si, in loc sa i-l dea ... citeste toata stirea