Unitate medicala ultramoderna, la Corbii Mari

"Dispensarul din Corbii Mari, investitie prin PNDL, o unitate care poate rivaliza cu centre medicale urbane din toate punctele de vedere (spatii, dotari, aparatura etc). Inca mai am in fata ochilor imaginea vechiului "dispensar" de acum multi ani - a fost una dintre rusinile cele mai mari ale acestei comune si unul dintre motivele pentru care am vrut sa schimb ceva din fruntea administratiei.", este mesajul pe care Ionut Banica, primarul comunei Corbii Mari il transmite dupa ce astazi ... citeste toata stirea