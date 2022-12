UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TARGOVISTE A PREMIAT EXCELENEsA IN EDUCAEsIE SI CERCETARE

Miercuri, 7 decembrie a.c., in Campusul universitar, s-a desfasurat a doua editie a Galei Internationale a Educatiei si Cercetarii, eveniment in cadrul caruia au fost premiati partenerii strategici nationali si internationali ai Universitatii "Valahia" din Targoviste si au fost recompensate rezultatele personalului didactic si nedidactic implicat in activitatea de cercetare stiintifica.Evenimentul a fost organizat in sistem hibrid si a reunit conducerea universitatii, profesori, cercetatori, ... citeste toata stirea