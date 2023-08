In luna septembrie a anului trecut, la Niculesti, pe o suprafata de peste 72 hectare, s-a inceput constructia unui teren de golf, unul dintre cele mai mari din Europa. Pe langa acesta, proiectul mai include si un clubhouse, terenuri de tenis, baschet, centru de wellness, apartamente, vile individuale, toate cu vedere la terenul de golf.Dupa aproximativ un an, investitorul de origine turca anunta faptul ca investitia este finalizata in proportie de 90% in ceea ce priveste terenul de golf, iar ... citeste toata stirea