UPDATE: Bantuie sau nu bantuie un leu la marginea municipiului Targoviste?

Targovistenii au primit, astazi - 12 mai 2022, pe telefoanele mobile, un mesaj prin sistemul ROAlert care a facut valva si a provocat tensiune. Reprezentantii ISU au anuntat cetatenii, care nu traiesc in savana, ci in Targoviste, judetul Dambovita, ca prin imprejurimi bantuie un leu. Oamenii, in special cei care locuiesc in cartierele Priseaca si Romlux, au fost sfatuiti sa stea in case, sa circule cu grija si, in cazul in care dau nas in nas cu regele junglei, sa nu care cumva sa se incumete ... citeste toata stirea