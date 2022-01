UPDATE: Copilul de 6 ani sfasiat de cainele familiei era singur in gradina

Tragedia s-a petrecut astazi, 24 ianuarie 2022, in jurul orei 09:00. Circumstantele exacte in care bietul copil a fost sfasiat de caine urmeaza sa fie stabilite de oamenii legii.Se pare ca baietelul de 6 ani s-ar fi dus in gradina sa stinga un bec care fusese lasat aprins peste noapte si, posibil, sa arunce si ceva de mancare cainilor.Sursa foto: captura video stirile Pro TVParintii s-au ingrijorat cand au vazut ca fiul lor intarzie. Tatal a plecat dupa el. L-a gasit pe copil culcat la ... citeste toata stirea