Explozia care s-a produs, in aceasta dimineata, in comuna Valea Mare, satul Saru, a afectat patru case, doua anexe gospodaresti si un microbuz - ne informeaza ISU Dambovita.Deflagratia a fost cauzata de scaparile de gaze de la o butelie de aragaz aflata in interiorul unei locuinte. Pompierii au ... citeste toata stirea