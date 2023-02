Urmeaza o noua schimbare in transportul public din municipiul Targoviste

Primaria Targoviste are in derulare licitatia pentru achizitia echipamentelor de vanzare bilete, instalate in autobuz, cu optiune de validare, a celor care vor permite plata cu telefonul sau cardul bancar in autobuz si a echipamentelor automate pentru emiterea biletelor si a cardurilor de calatorie in statiile de imbarcare-debarcare.De asemenea, a mai precizat edilul Daniel Cristian Stan, urmeaza sa fie cumparate, cu fonduri nerambursabile obtinute prin PNRR, 21 de autobuze electrice pentru ... citeste toata stirea