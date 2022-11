US Exim Bank a anuntat emiterea a doua scrisori de interes pentru finantarea serviciilor tehnice de pre-proiect furnizate de SUA pentru Unitatile 3 si 4 ale Nuclearelectrica

In cadrul Conferintei Natiunilor Unite privind schimbarile climatice (COP27), US Exim Bank a anuntat emiterea a doua scrisori de interes pentru finantarea serviciilor tehnice de pre-proiect furnizate de SUA in legatura cu proiectul Unitatile 3 si 4 de la Cernavoda, dezvoltat de filiala Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. Trimisul prezidential special al SUA pentru clima, John Kerry, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, si ministrul roman al Energiei, Virgil Popescu, au participat la ... citeste toata stirea