USR va lupta impotriva "Guvernarii scumpirilor" cu motiuni si contestatii la CCR

Uniunea Salvati Romania va depune, in actuala sesiune parlamentara, alaturi de Forta Dreptei, motiuni impotriva ministrilor Predoiu, Deca, Aurescu si Caciu - a anuntat, astazi, in cadrul unei conferinte de presa, liderul USR Dambovita, deputatul Daniel Blaga. De asemenea, a mai spus acesta ca partidul din care face parte va conteste in continuare la Curtea Constitutionala toate "proiectele nocive pentru romani"."Actuala guvernare PSD-PNL, o putem numi pe buna dreptate Guvernarea Scumpirilor ... citeste toata stirea