V. Niculae, primar Aninoasa:"N-am stat ca un ghiocel, cuminte, sa deleg atributiile viceprimarului si eu sa fiu de forma prin primarie"

Dupa ce fostul primar al comunei Aninoasa, Constantin Maricescu a anuntat ca va candida pentru fotoliul de primar din partea PNL, functie pe care a ocupat-o timp de sase mandate, pana in 2020, si dupa ce a adus mai multe acuzatii actualului edil, Vladut Niculae, acesta din urma ii raspunde precizand faptul ca " cea mai mare "greseala" a mea a fost ca n-am stat in Primarie ca un ghiocel, cuminte, sa deleg atributiile viceprimarului si eu sa fiu de forma prin Primarie". (n.r. In anul 2020, la ... citește toată știrea