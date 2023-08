Un baietel de 8 ani din Romania a murit inecat in Marea Neagra, in zona Statiunii bulgaresti Elenite. Copilul ar fi intrat in mare impreuna cu mama si cu fratele sau mai mic.Copilul se afla pe o saltea pneumatica in momentul in care valurile puternice l-au tarat in larg. Mama a incercat, disperata, din rasputeri, sa il traga inapoi, dar nu a reusit. Femeia l-a dus pe cel mic la mal si a cerut ajutor ... citeste toata stirea