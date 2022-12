Valea Mare, o comuna cu instinct de orasel! FOTO

Centrul comunei Valea Mare, din judetul Dambovita, seamana din ce in ce mai mult cu un orasel. Mai toate institutiile edificate in perimetrul din inima localitatii poarta amprenta noului. Vorbim despre caminul cultural, gradinita, scoala, sediul primariei inaugurat anul acesta, parcul etc. Mai jos un pic, Centrul de zi pentru persoane varstnice. Este gata si urmeaza receptia Deocamdata, nu se poate face. Chestii ce tin de birocratia romaneasca! Edificiul nu a fost inca racordat la retele de ... citeste toata stirea