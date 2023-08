Dupa ce, potrivit declaratiilor presedintelui Andrei Cordos, AFC Chibdia s-a despartit, in conditii amiabile de Dragos Militaru, functia de antrenor a fost preluata de Vasile Miriuta. Astazi, in cadrul unei conferinte de presa, a avut loc prezentarea oficiala a acestuia.Miriuta a exprimat destul de mult optimism in ceea ce priveste viitorul echipei si a transmis faptul ca are incredere in jucatori, iar in perioada imediat urmatoare va anunta ce nume vor completa staff-ul Chindiei. Gino Rossi ... citeste toata stirea