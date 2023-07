Prefectul Claudia Gilia a dispus modificarea programului de lucru cu publicul in cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Dambovita, in lunile iulie si august 2023, urmand ca institutia sa desfasoare activitati de lucru cu publicul dupa cum urmeaza:- Sambata, 08 iulie 2023, in intervalul orar 08:00-16:00;- Sambata, 15 iulie 2023, in intervalul orar 08:00-16:00;- Sambata, 22 iulie 2023, in intervalul orar 08:00-16:00;- Sambata, 19 ... citeste toata stirea