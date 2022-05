Vezi cum i-a potolit liderul PNL Dambovita pe primarii care cereau bani pentru proiecte!

La Poiana Brasov, unde s-a desfasurat astazi sedinta Consiliului National al PNL, liderul liberalilor damboviteni, senatorul Virgil Guran, a avut o declaratie nu tocmai adecvata pentru zona publica. A povestit cu haz noul ales in functia de vicepresedinte pe probleme de aparare si siguranta nationala cum ii linistea pe primarii partidului din Dambovita, in momentele in care ii solicitau sprijin pentru obtinerea de fonduri in vederea derularii unor proiecte necesare comunitatilor locale."In ... citeste toata stirea