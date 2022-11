(VIDEO) A FOST TARNOSITA CEA MAI NOUA BISERICA DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE

In cadrul ceremoniilor aniversare dedicate celor trei decenii de la infiintarea Seminarului Teologic "Sf. Ioan Gura de Aur", Inaltpreasfintitul Parinte Arhiepiscop si Mitropolit Nifon a oficiat duminica, 27 noiembrie 2022, in prezenta a numerosi credinciosi din oras si din imprejurimi, slujba de tarnosire a celei mai noi biserici din Municipiul Targoviste.Sfantul locas are hramurile "Sf. Ioan Gura de Aur" si "Sf. Mare Mucenic Gheorghe" si va fi, atat biserica parohiala, cat si paraclis pentru ... citeste toata stirea