(VIDEO) Accident grav pe DN72! O persoana a murit iar alte patru au fost ranite

Accident grav de circulatie pe DN72, pe raza localitatii Mija, un autoturism condus de un barbat,in varsta de 44 de ani, ar fi intrat in coliziune cu o autoutilitara condusa de o persoana, in varsta de 38 de ani.In urma impactului, persoana de 44 de ani a decedat, iar alte 4 persoane au fost ranite, fiind transportate la spital, in vederea acordarii de ingrijiri medicale.In cauza, politistii continua cercetarile in vederea stabilirii cauzei si imprejurarilor producerii ... citeste toata stirea