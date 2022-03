(VIDEO) Agnes Erich, manager Biblioteca Judeteana I.H.Radulescu: "Pandemia a intors oamenii catre carte"

"Pandemia a intors oamenii catre carte" este de parere Agnes Erich, managerul Bibliotecii Judetene I.H.Radulescu. Potrivit acesteia, in anul trecut, peste 12.000 de persoane au trecut pragul institutiei, in contextul in care targetul stabilit era de 9000 de cititori."Avem o veste buna, in anul 2021 am stat cel mai bine la totalul utilizatorilor activi, adica persoane care frecventeaza biblioteca. Am avut nu mai putin 12.189. Target - ul ... citeste toata stirea