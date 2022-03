(VIDEO) ATENEsIE: Amenzi de pana la 150.000 lei pentru nerespectarea colectarii selective a deseurilor menajere!

Astazi, a inceput distribuirea de pubele si saci destinati colectarii selective a gunoiului menajer in cartierul targovistean Priseaca.Inca de la primele ore ale diminetii, reprezentantii operatorului SC SUPERCOM SA, alaturi de cei ai primariei municipiului Targoviste, au mers din casa in casa pentru pentru a le explica cetatenilor care va fi noul program de ridicare al deseurilor si modul in care se va colecta de acum inainte."Sunt doua tipuri de saci, cei galbeni... pentru plastic si metal, ... citeste toata stirea