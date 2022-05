(VIDEO) Au fost retinuti cei care au talharit o batrana de 73 de ani

La data de 24 mai a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Gaesti au fost sesizati cu privire la faptul ca o femeie, in varsta de 73 de ani, din Produlesti, ar fi fost victima infractiunii de talharie.In urma activitatilor de cercetare penala desfasurate sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Gaesti, politistii au identificat persoanele banuite de comiterea faptei, respectiv doi barbati, in varsta de 17 si 30 de ani, acestia fiind cercetati sub aspectul ... citeste toata stirea