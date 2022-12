Astazi, presedintele Consiliului Judetean Dambovita, Corneliu Stefan, a facut bilantul activitatii institutiei pe care o conduce. Potrivit acestuia, 2022 a fost un an foarte bun, un an in care au fost continuate si demarate proiecte foarte importante, obiective care vizeaza domenii diferite, pornind de la cel al sanatatii, ... citeste toata stirea