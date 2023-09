In cursul acestei dimineti, conducerea Consiliului Judetean Dambovita a primit vizitaExcelentei Sale Reuven Azar, Ambasadorul Extraordinar si Plenipotentiar al Israelului in Romania.Temele discutiilor au fost multiple, punandu-se accentul pe colaborarea in domeniul apararii " principalul subiect l-a constituit deschiderea unor canale de comunicare intre reprezentantii industriei de aparare din Dambovita si Israel, avand in vedere cererea ridicata din sector, dar si presiunea comenzilor tot ... citeste toata stirea