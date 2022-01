Pe data de 5/17 ianuarie 1859 in Moldova si la 24 ianuarie 1859 in Esara Romaneasca, Alexandru Ioan Cuza a fost ales domnitor al ambelor principate, acest major eveniment fiind considerat a fi primul pas important pentru infaptuirea statului national unitar roman. Se implinesc astfel 163 de ani de la Unire, iar in foarte multe orase din tara s-au desfasurat ... citeste toata stirea