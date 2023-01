(VIDEO) HORA UNIRII, la Targoviste

Unirea Principatelor Romane a avut loc la jumatatea secolului al XIX-lea prin unirea statelor Moldova si Esara Romaneasca sub numele Principatele Unite ale Moldovei si Esarii Romanesti. Procesul unirii, bazat pe puternica apropiere culturala si economica intre cele doua tari s-a produs prin alegerea colonelului moldovean Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al ambelor principate, pe data de 5/17 ianuarie 1859 in Moldova si la 24 ianuarie 1859 in Esara Romaneasca.Ca in fiecare an, si la Targoviste, ... citeste toata stirea