(VIDEO) In fosta Cetate de Scaun voievodala munteana a avut loc Concertul extraordinar de colinde al Arhiepiscopiei Targovistei.

In fosta Cetate de Scaun voievodala munteana a avut loc duminica, 18 decembrie a.c., in prezenta Inaltpreasfintitului Parinte Arhiepiscop si Mitropolit Nifon, Concertul extraordinar de colinde al Arhiepiscopiei Targovistei.Evenimentul a avut loc in Sala "Independenta" si a fost deschis de meditatia despre colinde a Pc. Pr. Andrei Sergiu Niculaescu, Inspector eparhial si slujitor la Parohia "Stolnicul" din Targoviste.Concertul a fost sustinut de Corul "Valachia Christiana" al Arhiepiscopiei