(VIDEO) "Loverboys" damboviteni, saltati de mascati

La data de 24.03.2022, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala impreuna cu lucratorii de politie judiciara din cadrul D.C.C.O. - Serviciul Trafic de Persoane - Biroul de Combatere a Traficului de Fiinte Umane au pus in aplicare un numar de 18 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetul Dambovita, intr-o cauza avand ca obiect savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional ... citeste toata stirea