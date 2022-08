(VIDEO) Maine se da startul derularii proiectului de largire la 4 benzi a DN7 Baldana-Titu

Cel mai important proiect de infrastructura rutiera din judetul Dambovita intra in faza finala! Maine, 1 septembrie 2022, va incepe derularea contractului de proiectare si executie largire la 4 benzi a DN 7 Baldana - Titu. Anuntul a fost facut astazi de presedintele Consiliului Judetean Dambovita, Corneliu Stefan, in cadrul unei conferinte de presa ce a fost sustinuta in apropierea Centrului Tehnic Renault din orasul Titu.Valoarea totala pentru proiectarea si executia lucrarilor de largire la ... citeste toata stirea