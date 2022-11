(VIDEO) Organizatia PSD Dambovita va fi, in continuare, condusa de Corneliu Stefan

O adevarata desfasurare de forte a avut loc in aceasta seara in incinta Salii Sporturilor din Targoviste unde a avut loc Conferinta Judeteana de Alegei a PSD Dambovita. Peste 3100 de delegati prezenti in sala si-au manifestat votul in unanimitate astfel incat Corneliu Stefan sa continue la carma formatiunii politice judetene.Corneliu Stefan, pe langa sustinerea celor care l-au votat, i-a avut alaturi si colegii de la nivel national: presedintele Marcel Ciolacu, Paul Stanescu, secretar general ... citeste toata stirea