(VIDEO) PERCHEZIEsII DOMICILIARE LA PERSOANE BANUITE DE EVAZIUNE FISCALA SI GRUP INFRACEsIONAL ORGANIZAT

In aceasta dimineata, 6 septembrie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita pun in aplicare 17 mandate de perchezitie domiciliara, dintre care 6 in judetul Dambovita, 9 in municipiul Bucuresti, unul in judetul Ilfov si unul in judetul Olt.De asemenea, vor fi puse in executare 19 mandate de aducere, persoanele depistate urmand sa fie conduse la sediul politiei, pentru audieri.Activitatile de cercetare penala sunt efectuate sub coordonarea unui procuror din ... citeste toata stirea