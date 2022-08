(VIDEO) PERCHEZIEsII LA PERSOANE BANUITE DE EVAZIUNE FISCALA! Ar fi atestat in fals ca ar fi livrat marfuri!

La data de 4 august a.c., sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitati Economice Dambovita au efectuat 20 de perchezitii domiciliare, in judetele Dambovita, Arges, Teleorman, Olt si in municipiul Bucuresti.Perchezitiile au fost efectuate la sediile unor societati comerciale si la domiciliile unor persoane care ar fi atestat in fals ca ar fi livrat marfuri.Reprezentantul unei societati din orasul Gaesti ... citeste toata stirea