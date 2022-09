(VIDEO) Politistii si jandarmii asigura inceperea noului an scolar in siguranta

Inspectoratul de Politie Judetean Dambovita a luat toate masurile necesare pentru un inceput de an scolar in liniste si siguranta.Pentru ca noul an scolar sa inceapa si sa decurga in liniste si siguranta, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita vor fi la datorie si vor actiona in incinta si zona adiacenta unitatilor de invatamant preuniversitar.Fiecare unitate de invatamant a fost inclusa in itinerariile de patrulare ale politiei, iar echipajele vor fi prezente in ... citeste toata stirea