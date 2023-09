Ca in fiecare an, pe data de 8 septembrie, cand toti crestinii ortodocsi de pretutindeni o sarbatoresc pe Sfanta Maria Mica, la Targoviste, au loc Zilelor Cetatii, ocazie cu care autoritatile locale au pregatit numeroase evenimente pline de insemnatate.De la orele diminetii la Catedrala Mitropolitana a avut loc slujba religioasa in cinstea Nasterii Maicii Domnului, dupa care, tot alaiul format din soborul de preoti in maicute, oficialitati locale si judetene, dar si simpli credinciosi au ... citeste toata stirea