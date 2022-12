Astazi, in ultima conferinta de presa a anului 2022, senatorul Virgil Guran, presedintele PNL Dambovita a facut precizari in ceea ce priveste o posibila alianta cu PSD pentru scrutinurile de alegeri din 2024. Acesta este de parere ca un nou USL "nu-si are rostul", iar in ceea ce priveste judetul Dambovita exclude din start aceasta posibilitate."Eu cred ca un USL 2 nu-si mai are rostul in politica ... citeste toata stirea