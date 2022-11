(VIDEO) Succesul in afaceri, premiat in cadrul Topul Firmelor Dambovitene, Editia a XXIX-a

In aceasta seara, succesul in afaceri a fost premiat in cadrul Topul Firmelor Dambovitene. Evenimentul, organizat de Camera de Comert, a strans laolalta cei mai buni antreprenori care activeaza in diferite domenii si care, an de an, reusesc sa se mentina pe podium si sa demonstreze ca doar prin munca si implicare poti ajunge sa fii cel mai bun.Astfel, Camera de Comert, Industrie si Agricultura a decernat premii Excelenta in Afaceri pentru mai multe categorii, cum ar fi: exportatori de ... citeste toata stirea