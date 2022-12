(VIDEO) Sustinere pentru familia Furdui careia autoritatile germane i-au luat copiii in mod abuziv! Senatul Romaniei cere repatrierea de urgenta a minorilor

In cursul zilei de astazi, Senatul Romaniei, in sedinta reunita, a adoptat, cu 108 voturi pentru, Declaratia pentru sustinerea repatrierii cetatenilor romani in scopul reunificarii familiilor, in acord cu prevederile Conventiei Europene a Drepturilor Omului si cu alte documente juridice internationale in materie. In fapt, acesta reprezinta un proiect care a pornit de la celebrele cazuri ale romanilor din afara granitelor tarii (ex.: Familia Furdin din Germania, Familia Rotundu din Damemarca, ... citeste toata stirea