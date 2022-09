(VIDEO) Toni Petrea, antrenor FC Chindia Targoviste:" Avem mult entuziasm si sper sa transmitem acest lucru si jucatorilor"

La doar o zi de la numire, Antonel (Toni) Petrea a sustinut prima conferinta de presa in calitate de antrenor al FC Chindia Targoviste, alaturi fiind si o parte din staff si anume: Cristinel Esermure (antrenor secund), presedintele Marcel Ghergu si Sorin Paraschiv, director tehnic.Petrea recunoaste faptul ca echipa se afla intr-un moment greu, dar s-a aratat increzator in oamenii pe care ii are alaturi si in fotbalisti "trebuie sa fim foarte uniti si sa formam un grup unit pentru a putea sa ne ... citeste toata stirea