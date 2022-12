(VIDEO) Unitatea si munca in echipa, atuurile Organizatiei PSD Dambovita

Sfarsitul de an reprezinta momentul in care se face bilantul activitatilor inteprinse in decursul celor 12 luni. Astazi, un astfel de eveniment a avut loc si la sediul Organizatiei Partidului Social Democrat Dambovita, unde, atat presedintele Corneliu Stefan, cat si colegii sai, au trecut in revista activitatile pe care formatiunea politica le-a organizat in 2022, dar si a proiectelor in care s-a implicat si a reusitelor obtinute.La acest moment de bilant i-au stat alaturi toti ... citeste toata stirea