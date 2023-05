Pentru al doilea an consecutiv, administratia centrala organizeaza Zilele Judetului Dambovita, in perioada 31 mai - 4 iunie. Evenimentele vor fi unele de exceptie si nu vor lipsi spectacolele, targurile mesterilor populari, competitiile sportive, dar si numeroase momente cultural-artistice. Astfel de actiuni vor fi organizate atat in municipiul Targoviste, cat si in alte localitati, prin ele dorindu-se si promovarea tuturor locurilor frumoase din judet, dar mai ales istoria lor."Zilele ... citeste toata stirea