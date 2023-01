Vigilenta maxima la Centrul de testare COVID de la SJUT

*"Lucrurile sunt tinute strict in observatie, nu poate sa ne ia ceva prin surprindere"Centrul de testare Covid-19 de la Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste (SJUT) si-a restrans programul de lucru la 5 ore pe zi, in intervalul 9.00-14.00! Specialistii SJUT si cei ai Directiei de Sanatate Publica (DSP) Dambovita considera ca este absolut necesar ca centrul sa functioneze in continuare atata timp cat infectiile cu coronavirus nu au disparut, ba mai mult, in tot mai multe tari apar tulpini ... citeste toata stirea