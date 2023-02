Vindeau droguri in judetul Dambovita. 48 de persoane au fost saltate de politisti!

Politistii de la Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Dambovita au pus in aplicare, duminica - 5 februarie, 24 de mandate de perchezitie domiciliara in 10 localitati din judet si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar de trafic de droguri instrument sub coordonarea procurorilor DIICOT. 48 de persoane au fost conduse la audieri. Cinci dintre acestea au fost retinute, iar astazi a fost sesizat judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Dambovita cu propunerea de ... citeste toata stirea