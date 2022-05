Virgil Guran, senator PNL: Inaintasii nostri ne-au oferit un exemplu de vointa si abilitate politica

Ziua de 9 mai are o tripla semnificatie pentru romani: Ziua Independentei de Stat a Romaniei, Ziua Uniunii Europene si Ziua Victoriei in cel de-al Doilea Razboi Mondial. Sunt, in fapt, lectii importante din care avem de invatat si in zilele noastre.Lectia determinarii cu care stramosii nostri si-au sustinut cauza si au luptat pentru implinirea visului obtinerii independentei de stat, prin participarea la ceea ce istoria a numit Razboiul de Independenta 1877-1878. Anul acesta se implinesc 145 ... citeste toata stirea